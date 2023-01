Caso Yara Gambirasio | cosa è successo davvero alla pm indagata

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Si torna a parlare deldie contestualmente di Massimo Bossetti. Dopo i recenti sviluppi sul, chiuso in via definitiva, Le Iene tornano sull’argomento facendo un po’ di chiarezza. Durante la prima puntata del programma di Italia 1, Antonino Monteleone è tornato a parlare dei nuovi aggiornamenti. Tutto si fonda sulle accuse di ‘frode processuale e depistaggio’ che potrebbero rivoltare l’esito di uno dei processi più famosi degli ultimi anni in Italia. Ma? Per comprendere a pieno il ragionamento, dobbiamo fare un passo indietro e specificare che questa intuizione non è di certo de Le Iene, ma che si presenta dopo che il gip di Venezia, Alberto Scaramuzza, ha disposto l’iscrizione nel Registro degli indagati del pm deldi ...