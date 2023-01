Caso Suarez | al via processo su ‘esame farsa’

ilmessaggero.it

Si è aperto a Perugia il processo sulla vicenda dell''esame farsa' sostenuto il 17 settembre 2020 dal calciatore uruguaiano Luisper ottenere la cittadinanza italiana che vede imputati l'ex rettrice dell'università per Stranieri Giuliana Grego Bolli, il dg Simone Olivieri e la professoressa Stefania Spina. Le accuse ...In questoi tempi non sono prevedibili, ma la gravità della situazione è molto evidente, come ...scongiurare ogni rischio (e tutelare un'immagine messa in discussione anche dalla vicenda -,... Caso Suarez, fischio d'inizio per il processo: procura in pressing, difese in contropiede La restricción afecta al ganado vacuno, caprino y lanar , y en el caso de los caballos se amplía hasta el 17 de junio B. Álvarez/ Quirós El alcalde de Quirós, Rodrigo Suárez, ha publicado un bando que ...Sono imputati l'allora rettrice dell'Università per stranieri di Perugia, Giuliana Grego Bolli, il direttore generale dell'ateneo Simone Olivieri, la professoressa Stefania Spina ...