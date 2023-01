Caso Suarez | al via processo su ‘esame farsa’

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) (Adnkronos) – (Dall’inviato Daniele Dell’Aglio) – Si è aperto a Perugia ilsulla vicenda dell’’esamesostenuto il 17 settembre 2020 dal calciatore uruguaiano Luisper ottenere la cittadinanza italiana che vede imputati l’ex rettrice dell’università per Stranieri Giuliana Grego Bolli, il dg Simone Olivieri e la professoressa Stefania Spina. Le accuse contestate ai tre imputati dalla Procura di Perugia guidata da Raffaele Cantone, a vario titolo sono di falso ideologico, rivelazione di segreto d’ufficio e falso materiale. Le testimonianze die Andrea Agnelli sono state ammesse al. I giudici del quarto collegio hanno ammesso, tra le altre, la testimonianza del calciatore uruguaiano, che sarà sentito nel corso delle prossime udienze in videoconferenza e del ...

