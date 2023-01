Caso Suarez | Agnelli e il giocatore ammessi come testimoni

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Riprenderà il 17 marzo davanti al quarto collegio del tribunale di Perugia il processo per il presunto esame farsa di italiano, sostenuto all’Università per stranieri di Perugia dal calciatore uruguaiano Luis. Il collegio ha definito un primo calendario con due udienze al mese fino a giugno. Nella prossima saranno sentiti gli investigatori della guardia L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

I pm hanno già avanzato la possibilità di sentirea distanza in videoconferenza. Tra i testimoni anche l'ex ministro Paola De Micheli e il rettore dell'Università di Perugia, Maurizio Oliviero.Si è aperto a Perugia il processo sulla vicenda dell''esame farsa' sostenuto il 17 settembre 2020 dal calciatore uruguaiano Luisper ottenere la cittadinanza italiana che vede imputati l'ex rettrice dell'università per Stranieri Giuliana Grego Bolli, il dg Simone Olivieri e la professoressa Stefania Spina. Le accuse ... Caso Suarez, al via processo su 'esame farsa' Si è parlato molto dell'esame sostenuto da Luis Suarez per ottenere la cittadinanza italiana, il cui risultato sarebbe stato modificato.La Procura ha chiesto di ascoltare 36 testimoni, tra cui il calciatore e il presidente dimissionario bianconero Andrea Agnelli ...