Caso Suarez | a Perugia processo per l' esame farsa rinviato al 17 marzo - Cronaca - lanazione it

Sono imputati l'allora rettrice dell'Università per stranieri di Perugia, Giuliana Grego Bolli, il direttore generale dell'ateneo Simone Olivieri, la professoressa Stefania ...Tra i testimoni citati dai Pm Paolo Abbritti e Giancarlo Mocetti, ci sono il presidente dimissionario della Juventus, Andrea Agnelli , il dirigente Federico Cherubini e lo stesso, per il ... Caso Suarez, al via processo su 'esame farsa' Si è parlato molto dell'esame sostenuto da Luis Suarez per ottenere la cittadinanza italiana, il cui risultato sarebbe stato modificato.Al via il processo. L'accusa vede i reati di rivelazione di segreto d'ufficio e falso ideologico e materiale per avere istituito una prova "ad personam" all'attaccante ...