Caso Portanova | le dichiarazioni del padre | Confido nella verità | unica e sola

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) «Continuo a leggere e rileggere tutte le carte del processo che riguardano i miei due figlie e posso dire che la sentenza è quantomeno sorprendente. In Italia si viene condannati per violenza sessuale...

ilovepalermocalcio.com - Il Sito dei Tifosi Rosanero

... vittorie contro squadre come Siena e Fiorenzuola non arrivano per, perciò vuol duire che sono ... infortunati, oltre agli squalificatie Di Gennaro. Sarà a disposizione il neo arrivato ......20 gennaio è fissata l'udienza in cui i bianconeri e le altre società coinvolte sapranno se il...tra Spinazzola e Pellegrini o il famoso arrivo di Rovella a Torino per 18 milioni cone ... Caso Portanova, il papà del calciatore: «Ho studiato le carte: la ... «Continuo a leggere e rileggere tutte le carte del processo che riguardano i miei due figlie e posso dire che la sentenza è quantomeno sorprendente. In ...Il tecnico sta sfruttando la stessa intuizione di Ancelotti nel 2006/7, con la quale era stato miglior marcatore rossonero ...