(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Il liceale venne trovato senza vita a New York il 17 febbraio 2022 dopo essere stato tenuto in isolamento 4 giorni per aver copiato un compito. In sede penale la procura non ha proceduto, ma la partita è aperta in quella civile: «Istituto spietato e irresponsabile»