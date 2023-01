Casini sugli scontri sull’A1 | «Il Viminale sta valutando misure più stringenti»

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Le parole del presidente della Lega Serie A: «ancora piùdi quelle attuali» Il presidente della lega Serie A, Lorenzo, è intervenuto al termine dell’incontro incon Gabriele Gravina, presidente della FIGC, Andrea Abodi, ministro per lo sport, e Matteo Piantedosi, ministro dell’interno. Sul tavolo il tema deglitra ultras che hanno immobilizzato l’A1. Di seguito le sue parole. «Ilstal’adozione didi prevenzione ancora piùdi quelle attuali e procedendo con gli accertamenti sui fatti accaduti. Ora sono in corso di valutazione nell’osservatorio di oggi, ci ...

