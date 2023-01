Case perdute

Live Comune di Venezia

...politici europei non sapranno trovare una risposta alla crescita nel Vecchio Continente delle... per riportare in vita industrie e catene di produzione. Dunque, per il numero uno di ...Si sarebbe risparmiata, Mattarella, la "profonda tristezza per le tante vite umanee perché, ogni giorno, vengono distrutte, ospedali, scuole, teatri, trasformando città e paesi in un ... Circuito Cinema: la programmazione dal 12 al 18 gennaio 2023 ... Niente da fare per la Virtus Bologna nella 18ma giornata dell’Eurolega 2022-2023. Dopo le due vittorie consecutive contro Fenerbahce e Barcellona, arriva una sconfitta per le V Nere nel match casaling ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-c5aaf7d8-42f4-ae91-b30-89267a2e585 ...