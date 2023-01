(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Arriva latra gli strumenti messi in campo dal governo attraverso la legge di Bilancio per combattere l?inflazione. Quindi oltre alla riduzione dell?Iva al 5% per i...

Su queste basi Barclays stima un impatto superiore al 5% sulle spese cone stima l'incremento ...è stato il fatto chiave del giornoAppuntamento quotidiano con la redazione Finanza e...... viene inoltre istituito un fondo di 500 milioni di euro destinato alla realizzazione di una 'Spesa' per redditi bassi fino a 15mila euro gestita dai Comuni e volta all'acquisto di ... Carta risparmio per la spesa: la domanda si farà al Comune. Ecco chi ne ha diritto (e come richiederla) Per il sostituto procuratore Antonio Bassolino, paradossalmente, la questione è piuttosto semplice. Epurata da «il fumo, parecchio, le tante ipotesi rimaste tali che non sfociano da alcuna parte e da ...Arriva la carta risparmio tra gli strumenti messi in campo dal governo attraverso la legge di Bilancio per combattere l’inflazione. Quindi oltre alla riduzione dell’Iva al 5% per ...