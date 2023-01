Caro carburanti | trasparenza | prezzi aggiornati e bonus di 200 euro

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Il Consiglio dei ministri ha varato un decreto per favorire ladeideinelle stazioni di servizio per contrastare i rincari verificati nelle ultime settimane. Ma anche buoni benzina, sanzioni per chi non mostra prezzo medio fino alla sospensione dell'attività per i recidivi, spinta all'azione del Garante, commissione di controllo per l'allerta rapida sui 'turbamenti' di prezzo. In particolare, come spiega Palazzo Chigi, nel periodo gennaio-marzo 2023, il valore dei buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel limite di200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente. Inoltre, si rende giornaliero l'obbligo per gli esercenti di comunicare il prezzo di vendita praticato. Il Ministero delle imprese calcola e pubblica il ...