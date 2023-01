Caro carburanti | la destra getta la maschera | Lollobrigida Fdi | ' Lo sconto sulle accise costa troppo'

Corriere della Sera

Il governo Meloni mostra la sua vera faccia, sulcarburante e non solo. Dopo anni di stucchevole propaganda, con Giorgia Meloni e Matteo Salvini ... Ora che isono tornati a prezzi più ...Questi gli obiettivi del decreto - legge sui, che introduce nuove disposizioni anche riguardo le sanzioni amministrative in caso di violazione da parte degli esercenti degli obblighi di ... Caro carburanti, decreto del governo: buoni benzina e prezzi trasparenti Il caro-carburanti colpisce anche ATM Messina Spa: «Almeno per il momento, non faremo ricadere questo ulteriore balzello sui viaggiatori».Mentre il governo nell’ultimo Cdm ha preso provvedimenti per fare fronte al caro carburante dopo il taglio dello sconto sulle accise Codacons ha pubblicato una “mappa” delle stazioni di servizio con ...