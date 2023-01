Caro carburante | obbligo esposizione del prezzo medio giornaliero

TGCOM

È una delle novità contenute nel provvedimento con cui il Consiglio dei ministri interviene per attenuare gli effetti del. Si tratta a ben vedere, in base alle prime indicazioni, ...... dove i tanti passaggi fanno salire i costi per gli automobilisti portando l'Italia ai vertici in Europa per il". "Non è possibile poi non intervenire sulla eccessiva fiscalità che ... Caro benzina, Meloni: "Con taglio accise non ci sarebbero stati altri aiuti" | "Resto convinta che servirebbe, ma bisogna fare i conti con la realtà" 3' di lettura 11/01/2023 - Torna sul tavolo del Consiglio dei ministri la questione del caro-carburanti, mentre nei distributori si registrano andamenti discordanti dei prezzi. Alcuni, infatti, forse ...Giorgia Meloni sui social per parlare del taglio delle accise e del caro-carburanti: in un video racconta i provvedimenti del governo. "Vorrei dire alcune ...