Caro Benzina | tetto al costo in autostrada e obbligo di esposizione del prezzo medio

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Unagli aumenti per i distributori di carburante lungo la retele e l’per ogni distributore di esporre, “con specifica evidenza”, accanto ai propri prezzi di vendita anche quelli medi a livello nazionale che verranno diffusi quotidianamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. È, in estrema sintesi, quanto stabilisce il decreto legge varato nella serata di martedì 10 gennaio dal Consiglio dei Ministri che, tra le altre misure, prevede che nel periodo gennaio-marzo 2023 il valore dei buoniceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti non concorra alla formazione del reddito da lavoro dipendente. Per i gestori che non si allineeranno alle nuove disposizioni sono previste sanzioni, comminate dal prefetto, e in caso di recidiva si rischia anche la ...

