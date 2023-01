Caro benzina | la triste verità di Lollobrigida | “Costa troppo tagliare le accise”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Roma, 11 gen – Laal di sopra dei 2 euro fa parlare anche Francesco. Le dichiarazioni del ministro, riportate da Agenzia Nova, pongono la questione su un binario di realtà estremamente: “costole” Ilportaad ammettere una cruda, in controtendenza rispetto a Giorgia Meloni e Matteo Salvini che insistono sul tema della presunta “speculazione”. Il ministro dell’Agricoltura dice le cose come stanno. E non stanno bene affatto: “Le risorse sono poche, servono misure per la crescita. Bisogna fare delle scelte. Ora che i carburanti sono tornati a prezzi più contenuti, le poche risorse ...

HDmotori

Ilagita governo e maggioranza. Tutti sono consapevoli della gravità del problema che sta colpendo i cittadini: il frequente superamento della soglia, non solo psicologica, dei due euro al ...Il governo Meloni mostra la sua vera faccia, sulcarburante e non solo. Dopo anni di stucchevole propaganda, con Giorgia Meloni e Matteo Salvini ...di circa 30 centesimi il prezzo della, ... Caro carburante: obbligo per i gestori di esporre il prezzo medio nazionale È una certezza, però, che la modalità selfservice è sempre meno cara del servito, per la benzina tanto quanto per il diesel. Il primo consiglio, perciò, è - potendo scegliere - prediligere la ...Mentre il governo nell’ultimo Cdm ha preso provvedimenti per fare fronte al caro carburante dopo il taglio dello sconto sulle accise Codacons ha pubblicato una “mappa” delle stazioni di servizio con ...