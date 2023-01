Carne avariata alla mensa dell’ospedale Goretti di Latina | maxisequestro di cibo scaduto

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)da una settimana: ammonta a 30 chili il quantitativo di, risultata scaduta da circa una settimana, rinvenuta dai Nas nelle celle frigorifere dellaSanta Mariadi. A darne notizia è il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale del Lazio Giuseppe Simeone, che spiega: “Una vicenda che sembra essere già oggetto di un’indagine interna da parte della Asl dima che evidenzia, ancora una volta purtroppo, la sommarietà con cui si gestiscono i servizi nel principale ospedale della provincia di. Le carenze, nonché lo stato di salute non ottimale della, le avevamo già ...

Il Faro online

... coadiuvati dal Reparto Viminale della Polizia di Stato, ieri pomeriggio hanno posto sotto sequestro 1 tonnellata di alimenti, trattasi perlopiù di, tutti privi di tracciabilità e hanno chiuso ...Sono stati sequestrati 50 chili di alimenti, oltre 102 le irregolarità scoperte in 21 locali dall'Asl Napoli Centro. Verdoliva: 'Le verifiche servono a evitare conseguenze molto ... Carne avariata alla mensa dell'ospedale Goretti di Latina ... Tutto il cibo e le salse, di cui non si conosce l'origine, sono stati destinati al macero e il locale è stato chiuso per la sporcizia, il degrado e l'incuria in cui versavano gli ambienti interni. E' ...