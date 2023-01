Carenza di medicinali in farmacia | Schillaci spieghi al Parlamento

Corriere Roma

L'allarme dei farmacisti È in atto una 'tempesta perfettà che 'continua a incidere sul problema delladidi uso comune, iniziata già nella scorsa primavera, quando la Federazione ...La situazione è dovuta da una parte alladei principi attivi più richiesti , per la ...nell'approvvigionamento delle materie necessarie al confezionamento di tutti i farmaci e, come -... Carenza di medicinali, Federfarma Roma: «Scegliere equivalenti o prodotti galenici» "C'è una grande preoccupazione nella popolazione rispetto a quello che sta avvenendo nelle nostre farmacie, peraltro in un momento in cui c'è un aumento dei casi di influenza e dei casi di difficoltà, ...È emergenza farmacia in Italia. L'Aifa ha aggiornato sul proprio sito la lista dei medicinali mancanti. In totale sono 3200. Un elenco che viene rinnovato costantemente sulla ...