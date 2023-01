Carciofo alla romana | anche la City ne va matta

Leggi su agi

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) AGI – Combatte il colesterolo, ha proprietà depurative ma soprattutto il suo sapore incontra tutti i palati, dai più semplici ai più raffinati: è il, protagonista dell'inverno e re incontrastato delle tavole romane. Da secoli la fama delnon conosce cali, vantando appassionati illustri come Plinio il Vecchio, che ne esaltava le – mai provate - virtù afrodisiache. O Caterina de' Medici, che nel 1547 lo introdusse in Francia e si dice che sia quasi morta di indigestione dopo averne mangiato uno di troppo. Al fiore spinoso nel 1954 il premio Nobel Pablo Neruda scrisse addirittura un'ode per tesserne le lodi. Trifolati, ripieni, da soli o accompagnati dpasta, mille sono i modi per cucinarlo, ma due sono le preparazioni che garantiscono il successo del: fritto “Giudia” ...