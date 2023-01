Carceri | protesta detenuti a Secondigliano | in fiamme due celle

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAncora un grave fatto violento all’interno dellecampane, segnatamente nella struttura detentiva di, che avrebbe avuto conseguenze peggiori se l’intervento degli agenti di Polizia Penitenziaria non fosse stato tempestivo. La denuncia è di Tiziana Guacci, segretario regionale per la Campania del Sappe (Sindacato autonomo polizia penitenziaria), che ricostruisce quel che è avvenuto oggi: “Un detenuto del circuito Alta sicurezza – spiega – attualmente ristretto nel reparto accettazione, ha incendiato la cella dove era ubicato. Alcune unità di Polizia Penitenziaria sono prontamente intervenute per spegnere l’incendio e portare fuori dalla cella l’uomo e gli altri, visto che si era già propagato del denso fumo nero. Isono stati precauzionalmente trasferiti ...

