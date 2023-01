Carburanti - Nessun taglio alle accise | il governo vara il decreto trasparenza

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)come da previsioni degli ultimi giorni, ma una serie di misure per promuovere laed evitare eventuali fenomeni speculativi nella formazione dei prezzi dei. Il consiglio dei Ministri - su proposta del presidente Giorgia Meloni, del ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso - ha licenziato "unlegge che introduce disposizioni urgenti in materia didei prezzi deie di rafforzamento dei poteri di controllo e sanzionatori del Garante prezzi". Bonus e obblighi. In particolare, l'esecutivo ha innanzitutto rinnovato il cosiddetto bonus benzina per il primo trimestre, stabilendo che per ...