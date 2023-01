Carburanti - Meloni | Prima o poi taglieremo le accise | ora è impossibile

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) "Spero cheo poi potremo tagliare lesulla benzina, con un taglio strutturale e non temporaneo. Ma questo necessita di una situazione diversa, va rimessa in moto la crescita economica. Per fare alcune cose servono risorse e per trovarle serve la crescita". Lo ha affermato il presidente del consiglio dei ministri, Giorgia, in un video postato sui suoi canali social per respingere le accuse mosse da esponenti dell'esposizione per il mancato rinnovo dello sconto suivarato lo scorso anno dall'esecutivo Draghi. Situazione d'emergenza. "Gira un video del 2019 nel quale io, facendo benzina con la mia auto, parlo della necessità di tagliare lesulla benzina. Ovviamente, non avendo il governo deciso di modificare la norma del precedente governo che prevedeva che il taglio ...