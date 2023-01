Carburanti | Meloni | ' su prezzo benzina mistificata realtà | mai a 2 | 5 euro'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - Suldella"c'è in atto una mistificazione della". "Io sento dire in tv che ildellain Italia sarebbe attorno ai 2,5. Ora, siccome io sto monitorando il, questi dati non mi tornano e questo è ampiamente verificabile: intanto ci sono app per conoscere in tempo reale ildellaalla pompa, in secondo luogo perché ci sono autorità preposte che pubblicano questo dato. Il dato del ministero delle imprese del made in Italy ha pubblicato ilmedio dellain Italia della settimana scorsa, in cui in tv si è parlato solo di questo: ilmedio era 1,812. E' un ...