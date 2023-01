Carburanti | Meloni | scelto di dare altri aiuti | lo rivendico

Il Tempo

Lo dice la premier Giorgiain un video, riferendosi al taglio delle accise."Per tagliare le accise non avremmo potuto aumentare il fondo sulla sanità, la platea delle famiglie per calmierare ...Il governoinanella l'ennesima figuraccia sulla questione caro carburante , le decisioni prese in Cdm ...sono all'opposizione strepitano ed esigono che siano cancellate le accise sui. ... Rincaro dei carburanti, il governo Meloni vara il decreto trasparenza Roma, 10 gen. (askanews) - 'Invece di spalmare 10 miliardi abbiamo deciso di concentrare le risorse su chi ne aveva più bisogno. Abbiamo fatto ...Con una comunicazione chiara e documentata inconfutabilmente il presidente del Consiglio Giorgia Meloni con una diretta streaming da Palazzo Chigi ha fatto chiarezza sul “caro-benzina” evidenziando mo ...