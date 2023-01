Carburanti | Meloni “Giusto tagliare le accise | ma ora non è possibile”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Penso ancora che siail taglio delle, ma si fanno i conti con la realtà e purtroppo stiamo affrontando una situazione emergenziale che ci impone di fare alcune scelte”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, nella sua rubrica “Gli appunti di Giorgia”, su Facebook, in merito al caroe al mancato rinnovo del taglio delle.“Io non ho promesso in questa campagna elettorale che avrei tagliato lesulla benzina”, ha aggiunto.“Sono speranzosa che prima o poi riusciremo a fare un taglio strutturale delle, ma questo necessita di una situazione diversa e di rimettere in moto la crescita economica, perchè per fare certe cose servono le risorse”, ha sottolineato il premier.“Ho sentito e letto un pò di ...