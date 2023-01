Carburanti | Conte | “Sulle accise governo incoerente e inadeguato”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) ROMA – “Non si possono far delle chiacchiere sulla pelle di chi oggi dovrà pagare la benzina più cara. Giorgia Meloni in campagna elettorale prometteva la riduzione di Iva esulla benzina. Hanno dimostrato incoerenza e inadeguatezza, anchetrivellazioni, sul Mes, sul Superbonus, hanno fatto il contrario di quanto avevano promesso. Questi sono tradimenti”. E’ quanto ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe(foto), ospite della trasmissione televisiva ‘Controcorrente’ su Retequattro. L'articolo L'Opinionista.

