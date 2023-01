Carburanti | Antoniozzi Fdi | ' con intervento Governo giù prezzo e stop speculazione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Il provvedimento adottato dal Consiglio dei ministri sul caro benzina porterà a una diminuzione dele alla fine delle speculazioni per come denunciato anche dai consumatori. Lo afferma Alfredo, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "Il Consiglio dei ministri -ricorda- dà poteri effettivi di sanzioni ai prefetti, obbligando a una trasparenza più volte invocata, anche nel passato, dalle associazioni dei consumatori. Si facilita una sana concorrenza e si pone fine a un esercizio diche prescinde dalle accise e che ha determinato, di fatto, diversi aumenti, spesso in netta controtendenza con l'andamento del costo del petrolio".