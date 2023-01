Carburante | nuovi ribassi per prezzi benzina e gasolio

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) (Adnkronos) – Dopo iregistrati ieri sulla rete carburanti, anche questa mattina idihanno proseguito la discesa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha ridotto di un ulteriore centesimo al litro iconsigliati dei carburanti. Un centesimo in meno anche per Tamoil e Q8, scese su entrambi i prodotti. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti:self service a 1,820 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,822, pompe bianche 1,816), diesel a 1,876 euro/litro (invariato, compagnie 1,877, pompe bianche 1,872). ...

Adnkronos

