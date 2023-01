Carabiniere condannato | ha sottratto soldi da uno zaino riportato in caserma

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)a due anni e otto mesi di reclusione con l’accusa di peculato, per aver1.900 dollari americani da unosmarrito e portato indei Carabinieri di Lissone da una cittadina. E’ la condanna pronunciata martedì scorso dal Tribunale collegiale di Monza, presieduto dal giudice Elena Sechi, nei confronti di unche, all’epoca dei fatti contestati (l’anno era il 2015), era in servizio alla stazione dell’Arma di Lissone. La richiesta del pm Alessandro Pepè era di 3 anni. «Nel verbale di restituzione delloha deliberatamente eliminato la parte relativa ai dollari che aveva già portato a un’amica dell’ufficio cambi per farli valutare», ha detto il pm. su Primamonza.it L'articolo proviene da Forze Armate News.

Prima Monza

