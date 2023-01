Carabao Cup | Manchester United in semifinale | ok il Newcastle

Corriere dello Sport

Nessuna particolare sorpresa nelle prime due gare dei quarti di finale della League(o) inglese. In campo Newcastle - Leicester City e Manchester United - Charlton Athletic, unica formazione non di Premier League (anzi, attualmente a metà classifica di League One, la ...Dove vedere la partita in TV e streaming L'incontro Newcastle - Leicester , valevole per i Quarti di finale della, si potrà seguire in diretta e in esclusiva su DAZN per l'Italia in ... Carabao Cup, Manchester United e Newcastle volano in semifinale Vittoria agevole e passaggio del turno per Newcastle e Manchester United nei quarti di finale di Carabao Cup 2022/2023. I bianconeri escono vittoriosi per 2-0 dal match casalingo contro il Leicester, ...Manchester United - Charlton highlights e gol: i Red Devils conquistano la semifinale di Carabao Cup grazie ai gol di Antony e Rashford ...