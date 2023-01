Carabao Cup 2023 | vittorie casalinghe e passaggio del turno per Manchester United e Newcastle

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Vittoria agevole edelpernei quarti di finale diCup 2022/. I bianconeri escono vittoriosi per 2-0 dal match casalingo contro il Leicester, con le reti tutte nel secondo tempo di Burn (60?) e Joelinton (72?). Vittoria più ampia, ma arrivata anche in maniera più rischiosa peril. Gli uomini di Ten Hag si impongono infatti per 3-0 ad Old Trafford contro il Charlton, ma il match rimane sull’1-0 fino al recupero finale. Qui, alla rete di Antony arrivata al 21?, si aggiungono le due di Rashford, rispettivamente al 90? ed al 90’+4?. Domani gli altri due match tra Nottingham Forest e Wolverhampton e tra Southampton eCity. ...

Corriere dello Sport

Dove vedere la partita in TV e streaming L'incontro Newcastle - Leicester , valevole per i Quarti di finale della, si potrà seguire in diretta e in esclusiva su DAZN per l'Italia in ...... alle ore 21:00 si gioca Manchester United - Charlton , gara valida per i quarti di finale dalla EFLo anche chiamata. Le due squadre si ritrovano nuovamente dopo che nell'ultima ... Carabao Cup, Manchester United e Newcastle volano in semifinale Manchester United - Charlton highlights e gol: i Red Devils conquistano la semifinale di Carabao Cup grazie ai gol di Antony e Rashford ...Antony in gol contro il Chaltron, l’attaccante brasiliano porta in vantaggio il Manchester United nella sfida di Carabao Cup con una prodezza ...