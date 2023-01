Cara mamma finlandese fuggita dalla scuola italica | per me ti sei arresa troppo presto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)Elsa, non lo so se ti chiami così. E’ il primo nome un po’ nordico che mi è venuto in mente, scusa se mi permetto di scriverti. Sì, tu, lache è scappata indignataportando via Sven e Olaf e tutta la tua prole traumatizzata dal nostro sistema scolastico ottocentesco. Intanto hai fatto bene: voglio dire, se pensi che sia la cosa migliore per i tuoi figli, hai fatto bene. Partiamo dal presupposto che uno di solito, per i suoi figli, cerca di fare sempre il meglio. Poi capire il meglio cosa sia è un po’ difficile. Qua diciamo “come fai sbagli”, ma questa è una cosa tutta italiana, lascia stare. È che ‘ste creature le hai viste un po’ costrette, lì stipate in quelle aule con i banchi dove stavano seduti per sei ore. Poi che siano seduti per sei ...