Capriolo azzoppato | l’Oipa chiede i documenti sul recupero e l’immediata reimmissione in libertà dell’animale intrappolato 

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), vuole chiarezza sulla vicenda dele delliberazione dela opera del Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento, avvenuta nottetempo il 6 gennaio, dopo le reiterate richieste d’intervento dell’associazione. L’Ufficio legale delha inviato una richiesta d’accesso agli atti per avere le risposte che anche molti cittadini trientini, e non solo, stannondo. Ilera bloccato dal 14 dicembre lungo le sponde del torrente Leno a Rovereto e solo grazie ai volontari della delegazione trentina dell’associazione, che lo hanno sostentato, è riuscito a sopravvivere. Dal canto suo la Provincia autonoma di Trento, in uno scarno comunicato ...