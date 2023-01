Caprile | l' agente | Elia è concentrato sul Bari | poi ' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Graziano Battistini,tra gli altri di. Queste le sue parole: “La sfida Szczesny-Meret? Quando si parla di questa partita è un po’ una sfida sotto tutti i punti di vista. Si sta parlando di un profilo affermato come Szczesny che è un gran portiere. -afferma Battistini - Dall’altra parte c’è Meret che dopo anni di difficoltà sta facendo un buon campionato. Potrebbero essere definiti simili dal modo di stare in porta, potrebbe essere che si richiamano uno con l’altro in questa direzione. Parlare di Szczesny come un portiere normale è fuori luogo. Essere paragonati a lui vuol dire essere arrivati su livelli importanti. Sfida Scudetto tra Napoli e Juventus? Io credo che il campionato sia ancora lungo, quindi indipendentemente dal risultato di questa partita ...