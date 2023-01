«Capitale della Cultura | due città creative e aperte in viaggio verso il futuro» Conto alla rovescia per l’inaugurazione - Video

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) L’evento. Presentata la cerimonia inaugurale di Bergamo BresciaItaliana2023: il 20 gennaio (diretta su Rai3) in contemporanea al teatro Donizetti di Bergamo con il ministroGennaro Sangiuliano e al teatro Grande a Brescia, dove ci sarà il presidente Mattarella. Leggi di più su L’Eco in edicola il 12 gennaio.

Il garante dei detenuti, l'avvocato Gabriella Stramaccioni, ha spiegato di essere andata oggi nel carcere minorile romano. 'La situazione e' tranquilla, le attivita' questa mattina ...Si tratta pertanto di investimenti idonei per essere affiancati a quelli indi rischio, ... Tra gli obiettivi vi è anche la crescita dei principali KPI e, in particolare, l'aumento...La classifica delle ore perse dai cittadini nel traffico delle loro città secondo l’Inrix 2022 global traffic scorecard ...Cellularline ha finalizzato l’acquisizione del 60% del capitale sociale di Peter Jäckel, società tedesca operante nel settore degli accessori per smart ...