Capitale della cultura Asti in commissione - Cronaca - lanazione.it

LA NAZIONE

L'ex assessore al turismo nel gruppo che dovrà decidere la 'piazza' per l'edizione 2025 'Sono onorato...... prevede un aumento diche verrà sottoscritto in parte dall'istituto bresciano, volto al raggiungimento di una partecipazione del 10 % delsocialefintech. NYP Techfin Srl è ... Capitale della cultura Asti in commissione Scuole e Comuni di nuovo in campo per riallacciare i fili della storia e condurre gli studenti alla scoperta di un percorso educativo riservato alla memoria tra Auschwitz-Birkenau e Cracovia.Dopo aver praticato per tutto il suo anno da capitale della cultura d'Italia una programmazione lontana dal mainstream, lontana dai «tromboni della pubblicità» di cui ...