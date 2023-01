(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Un passo indietro, ma. E soprattutto, fiducia a Didier Deschamps, fino al 2026. Per il momento però, il c.t. delladovrà adattarsi al nuovo assetto varato dal comitato ...

Un passo indietro, ma niente dimissioni. E soprattutto, fiducia a Didier Deschamps, fino al 2026. Per il momento però, il c.t. delladovrà adattarsi al nuovo assetto varato dal comitato esecutivo della Federcalcio che ha deciso di esautorare il presidente Noel Le Graet, almeno fino a quando sarà reso noto il contenuto del ...Sempre consentito l'atterraggio vedi anche, aereo vietato su tratte brevi se c'è il treno: arriva l'ok Ue Anche con il divieto di decollo, non è mai stato proibito l'atterraggio. Le prime ... Caos Francia: Le Graet sospeso, per ora niente dimissioni. Al timone il vice Diallo (FAA, en inglés), cuyo origen todavía se desconoce, ha desatado este miércoles el caos en los aeropuertos del país al ocasionar ... UU.).- La vicepresidenta colombiana Francia Márquez da declaraciones ...Il ruolo del numero uno era iniziato a vacillare dopo le controverse dichiarazioni su Zidane e la possibilità che diventasse ct dei galletti. Confermato comunque il prolungamento di Deschamps ...