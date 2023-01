Canosa di Puglia | crolla palazzina | due estratti vivi da macerie

Agenzia ANSA

Il crollo della casa di due piani ha coinvolto parzialmente anche gli edifici vicini E' corso un intervento dei vigili del fuoco adi, nella provincia della Bat, per il crollo di un'abitazione di due piani e il parziale coinvolgimento degli edifici adiacenti. Due persone, travolte dalle macerie, sono state ...Crollo di un solaio in via Milano adi, estratte vive le due persone che erano in casa. Si tratta di un uomo di 80 anni e una donna di 70 che lo accudisce, le cui condizioni non destano preoccupazioni: sono stati soccorsi ... Crollo in palazzina a Canosa, salvi i due anziani abitanti - Puglia Paura a Canosa di Puglia. Il solaio di un palazzo è crollato nel comune in provincia di Barletta-Andria-Trani. Il crollo dell'abitazione di due piani ...A Canosa (Bat) una palazzina ha subito un crollo. Le macerie non hanno colpito i due anziani abitanti che sono stati poi soccorsi ...