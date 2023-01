(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Le parole di Alessandro, allenatore esperto diB, sulla lotta per la promozione nel campionato cadetto Alessandroè uno specialista dellaB. Al Corriere dello Sport ha espresso le sue idee sulla ripartenza del torneo. LE MIGLIORI – «Ho visto un gran bel Frosinone. Struttura tattica e di gioco e un gruppo sorprendente. Grosso ha lavorato bene. Ma anche la Reggina di Inzaghi ha un’identità e Pippo ha portato entusiasmo. Poi dico il Pisa che sta facendo qualcosa d’importante». GIOCHI APERTI IN VETTA – «Certo. La B è un torneo diverso dagli altri. A marzo servirà il cambio di marcia e la classifica può mutare. La gestione delle, che tutti avranno, può fare la differenza. Genoa e Parma sono esempi visibili, come la Ternana». L'articolo proviene da Calcio News 24.

A e conquistando la salvezza in anticipo. Poi è arrivato il 14 maggio 2000, Perugia - Juventus, match decisivo per lo scudetto: lui è partito titolare e il resto è storia con il gol dia ... Calori: «La Serie B si vince superando le crisi» L'edizione odierna de "Il Corriere dello Sport" si sofferma sulla serie B e riporta un'intervista a Calori. Capace di portare il Brescia di Corioni a un passo dalla A, ma anche di sfiorare una clamoro ...Di Emilio Quintieri L'ex calciatore Alessandro Calori ha parlato del neo acquisto della Sampdoria Bram Nuytinck, ecco le sue parole…