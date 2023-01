Calendario volley 2023 completo | tutti gli eventi e le date

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Si preannuncia un nuovo emozionante anno per il: ecco ilper non perdersi davvero nulla. Il 2022 è stato un anno davvero magico: primo storico trionfo in VNL delle azzurre di Davide Mazzanti, poi di bronzo ai Mondiali, mentre gli azzurri di Fefé de Giorgi si sono presi il titolo iridato. A questi successi, rimanendo in ambito internazionale, si aggiungono quelli delle Nazionali italiane giovanili, trionfatrici in ogni categoria (sia maschile che femminile), ma anche i titoli di Conegliano e Perugia al Mondiale per Club. Grande dunque l’attesa per questo nuovo anno di grande pallavolo: fari puntati soprattutto sugli Europei senior, con l’Italia che proverà a difendere entrambi i titoli. Scopriamo dunqueglidel(in blu ...

ivolleymagazine

... mentre tornerà a giocare a Ravenna soltanto sabato 11 febbraio - contro San Martino in Rio, inizio gara ore 17 al Pala Costa - dopo la pausa di due settimane imposta dale la successiva ...ARBITRI: Jurkovic (CRO) e Akdemir (TUR)Cev Champions League maschile Pool D Mercoledì ... ore 18.00 ACHLjulbjana (SLO) " Sir Sicoma Monini Perugia Arbitri: Aleksandar Vinaliev, ... Pallavolo Calendario 2023 – Dodici mesi con i sorrisi dei ragazzi di AIPD e degli atleti della Tonno Callipo Volley Milano a caccia del tris in coppa dopo i successi contro il Dnipro in casa ed il Blaj in Romania. Gaspari: "Massima attenzione a Le Cannet: obiettivo successo per passare il turno da prime" ...6' di lettura 11/01/2023 - Le notti di Champions League esaltano i campioni d’Italia che centrano in anticipo il pass per i quarti del più prestigioso torneo continentale per club. La risposta della C ...