Calendario biathlon oggi | orari individuale uomini mercoledì 11 gennaio | programma | tv | streaming | startlist

Leggi su oasport

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) È ormai tutto pronto per la prima gara di Ruhpolding valevole per la quinta tappa della Coppa del Mondo 2022-2023 di. Sulle nevi tedesche si disputerà quest’, a partire dalle ore 14:10, l’maschile di 20 km e lo spettacolo non mancherà di certo. LA DIRETTA LIVE DELLA 20 KM DIDALLE 14.10 Al via ci saranno anche sei azzurri che proveranno in tutti modi a mettersi in mostra a seconda delle loro possibilità. La punta italiana sarà sicuramente Tommaso Giacomel, reduce da una bellissima settimana a Pokljuka, in cui sono arrivati il secondo gradino del podio nella staffetta mista, il quinto posto nell’inseguimento (miglior risultato in carriera in una gara) e il sesto nella sprint. Quest’il classe 2000 comincerà la sua prova con il pettorale ...