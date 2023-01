Calciomercato Serie A LIVE | Martins dall’Udinese al Watford | Il Milan cerca Raveye e vuole anticipare l’addio di Bakayoko

(Di mercoledì 11 gennaio 2023): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulinvernale con aggiornamenti ora dopo ora: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con le news della redazione di Calcio News 24. MERCOLEDÍ 11 GENNAIO Udinese, acquistato Matheuse subito girato in prestito al(CLICCA QUI), si lavora per interrompere il prestito di(CLICCA QUI) Chelsea, spesi oltre 350 milioni nelle ultime due sessioni di mercato (CLICCA QUI) Udinese, l’agente di Deulofeu smentisce interesse concreto dell’Aston Villa (CLICCA ...

Sky Sport

Ad Angri , nel campionato diD, girone G , durante il match con il Portici , c'è stato un nuovo episodio di violenza. Al ... Tutte le news sulNapoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è ...Ildella Juventus continua a vedere zero acquisti e zero cessioni finora nel corso della ... InA grazie alle ultime otto vittorie consecutivi si è riusciti ad arrivare al secondo ... Calciomercato Serie B 2023, gli acquisti ufficiali Il Milan torna in campo tre giorni dopo il rocambolesco pareggio rimediato contro la Roma subendo il gol al 93' da Abraham. Pioli deve fare di necessità virtù e schiera un 3-5-1-1 con De Ketelaere da ...Il ritorno in campo dei campioni. Questa sera, alle 20.30, l'Alba Calcio torna a giocare in campionato, dopo la vittoria della Coppa Italia lo scorso 6 gennaio contro il Volpiano Pianese. La formazion ...