Calciomercato Sampdoria | offerta per Nsame dello Young Boys

Samp News 24

: offerta allo Young Boys per Nsame, ma c'è da superare una fitta concorrenza di altre italiane Laè tornata alla carica per Jean Pierre Nsame, attaccante di proprietà ...Giovedì 12 gennaio la Fiorentina affronta lain Coppa Italia, ma a Firenze resta vivo il tema mercato legato a Nico Gonzalez. Sull'argentino c'è l'interesse del Leicester, che ha già fatto un'offerta di circa 34 milioni di euro. ... Calciomercato Sampdoria, ritorno di fiamma per Magnani: le ultime "La chiamata del Napoli è stata una bellissima sorpresa, è la squadra più forte d'Italia. Non sono qui per fare la presenza, voglio dare il mio contributo. So che ...Calciomercato Sampdoria, formulata la prima offerta allo Young Boys per Nsame. Su di lui c'è la concorrenza di altri club di Serie A ...