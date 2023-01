Calciomercato Milan | vicina la chiusura per Raveye

(Di mercoledì 11 gennaio 2023), Maldini e Massara pronti ad accellerare per, classe 2005 del Saint-Etienne, ma c’è da trattare Ilè vicinissimo a piazzare il colpo Raveyre, portiere classe 2005 del Saint-Etienne in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Dopo i contatti degli ultimi 3 mesi, Maldini e Massara sono pronti ad accelerare per portare il calciatore aello già a gennaio. La richiesta di 1 milione di euro del club francese viene però considerata eccessiva: il Diavolo è disposto a presentare un’offerta molto più bassa con l’inserimento di bonus e percentuale sulla futura rivendita. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

, Maldini e Massara pronti ad accellerare per Raveye, classe 2005 del Saint - Etienne, ma c'è da trattare Ilè vicinissimo a piazzare il colpo Raveyre, portiere classe 2005 ...... 'Io e Gattuso abbiamo avuto problemi' 11 Gennaio Sport, senti Sgarbi: 'San Siro non si tocca' 11 Gennaio Sport: Brahim Diaz nel mirino, Real avvisato 11 Gennaio ... Calciomercato Milan – Il talento del Parma attira l’attenzione del Diavolo Non c’è dubbio che la Roma migliore si veda con Paulo Dybala. Anche a San Siro, domenica scorsa contro il Milan, pur non facendo una partita strepitosa non è mancato il suo contributo di qualità. Ma ...Stasera in tv , mercoledì 11 gennaio , su Canale 5 spazio al calcio. In diretta la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia ...