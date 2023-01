Calciomercato Milan | Brahim Diaz nel mirino | Real avvisato

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Ildi Stefano Pioli, nonostante il pareggio con la Roma, procede a spron battuto in campionato ed è al secondo posto a pari punti con la Juventus di Max Allegri. Nelle intenzioni del club rossonero c’è soprattutto l’acquisto a titolo definitivo del trequartista spagnolo. Il numero 10, di proprietà delMadrid, ha decisamente convinto tifosi ed allenatore e le intenzioni del club sono di blindare il talentino e di confermarlo al centro della trequarti anche per la prossima stagione. Secondo il noto portale online Transfermarkt, il valore del gioiellino classe ’99 è di circa 20 milioni, cifra assolutamente non proibitiva, viste le qualità mostrate dal calciatore. L’unico ostacolo potrebbe essere rappresentato dallo stessoMadrid che sembra aver intenzione di puntare sul numero ...

Calciomercato.com

FOTOGALLERY %s Foto rimanenti Coppa Italia- Torino, le probabili: tocca a De Ketelaere Difesa a tre, tanto turnover e Charles De Ketelaere in attacco: queste le probabili scelte di Pioli per ......sul mercato anche per gennaio ma c'è una società più avantiQuello in corso sarà un... E in Serie A come all'estero ce ne sono parecchi, a partire dal più noto,Skriniar. Ieri l'... Milan, c'è un talento da 20 milioni nel mirino Dalla Spagna arriva una notizia importante su un rinnovo di contratto fortemente in bilico: ogni scenario è aperto per il futuro.Milan, un giocatore certamente sfortunato, quantomeno per questa prima parte di stagione, Divock Origi. Andremo qui di seguito a vedere il recupero ...