Calciomercato Cagliari | Azzi atterrato nel pomeriggio

(Di mercoledì 11 gennaio 2023), primo acquisto della nuova era Ranieri è sbarcato in Sardegna alle 14.30 per la firma del contratto Manca sempre meno all’ufficializzazione del primo colpo in entrata da parte deldel nuovo tecnico Claudio Ranieri. É arrivato in Sardegna l’esterno brasiliano Paulo, il quale è sbarcato all’aereoporto di Elmas alle ore 14.30. Dopo l’arrivo nel capoluogo il giocatore del Modena firmerà un contratto che lo legherà alla società di Tommaso Giulini. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

PalermoToday

: Azzi, primo acquisto della nuova era Ranieri è sbarcato in Sardegna alle 14.30 per la firma del contratto Manca sempre meno all'ufficializzazione del primo colpo in entrata da ...Commenta per primo Perso il brasiliano Paulo Azzi, prossimo ad accasarsi al, il Palermo prova a virare su altri obiettivi per rinforzare le proprie corsie esterne. Il nuovo obiettivo della dirigenza rosanero è il 31enne del Monza Salvatore Molina , laterale abile a ... Calciomercato Palermo, contatti per Tutino: sfuma Azzi, ha preferito il Cagliari Manca ancora l’ufficialità ma intanto è atterrato a Cagliari il nuovo rinforzo del club rossoblù: si tratta dell’esterno sinistro Paulo Azzi. Firma ed annuncio saranno formalizzati nelle prossime ore ...Milan, le voci sul cambio in panchina. Situazione particolare, il futuro di Stefano Pioli non è così certo. Andiamo a vedere i dettagli sul futuro del tecnico.