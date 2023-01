Calcio storico fiorentino | via a bando per diritti tv prossime due edizioni

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Al via ilper la cessione in esclusiva deitv per il, l’appuntamento annuale con le partite del torneo di rievocazione storica. La licenza sarà valida per leduedel torneo, nel 2023 e 2024, con opzione per il rinnovo nel terzo anno. Chi si aggiudicherà la gara avrà l’esclusiva per trasmettere su qualsiasi piattaforma, in chiaro o a pagamento, la diretta, la differita e la replica delle partite, eccetto che sul territorio della Toscana, dove iandranno a un altro operatore televisivo. SportFace.

Via al bando per la cessione in esclusiva dei diritti d'immagine del Calcio Storico Fiorentino, sia per la ripresa e la trasmissione in tutto il mondo delle gare del prossimo Torneo, sia per realizzare film, serie tv e docufilm. È quanto previsto dall'avviso pubblicato ...