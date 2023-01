Calcio | Serie B Designazioni arbitrali | Baroni dirige Bari - Parma

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) La sfida del San Nicola in programma sabato affidata al fischietto fiorentino ROMA - Sarà Niccolòre, sfida valida per la prima giornata di ritorno del campionato di...

La Sicilia

InA si registra una media di sette minuti e mezzo di recupero a gara, l'8% dei risultati sono stati modificati oltre il 90'.ROMA - Sono state rese note le designazioni arbitrali per la diciottesima giornata diA . Il big match tra il Napoli capolista di Spalletti e la Juventus di Allegri , in programma in anticipo venerdì 13 gennaio alle ore 20.45, sarà diretto da Doveri . Per Roma - Fiorentina c'è ... Calcio: Serie A, Doveri arbitra Napoli-Juventus La sfida del San Nicola in programma sabato affidata al fischietto fiorentino ROMA (ITALPRESS) - Sarà Niccolò Baroni a dirigere Bari-Parma, ...RIETI - Nuovo cambio alla guida tecnica del Passo Corese: esonerato Marcello Fioravanti, ecco Claudio Gerini. Secondo esonero dopo quello arrivato ad inizio dicembre quando alla ...