Calcio | Serie A | Doveri arbitra Napoli-Juventus

A, gli arbitri della 18esima giornata Ecco tutte le designazioni per la prossima giornata Napoli - Juventus (13/01, ore 20.45) arbitro: Doveri di Roma Cremonese - Monza (14/01, ore 15) arbitro: ...Debutterà nella finale della Supercoppa italiana in Arabia Saudita (Milan - Inter) e poi alla prima giornata di ritorno inA. 'Ribadiamo che si tratta di una scelta che la Legaha fatto ... Serie A: indisponibili, infortunati e squalificati per la 18^ giornata Archiviata la trasferta di Coppa a Milano, è già tempo per il Parma e per i suoi tifosi di pensare a organizzare quella ben più lunga per Bari. Costa 13.50 Euro (a cui vanno aggiunti 0.50 Euro di diri ...La partita Napoli – Juventus di Venerdì 13 gennaio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 18° giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio ...