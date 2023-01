Calcio | Lecce | Colombo ' Se segno contro Milan non esulto'

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) "Il mio obiettivo è dimostrare di poter meritare la serie A"- "Questa partita a livello personale mi pesa, ho un passato in rossonero e ci tengo a far bene, come in tutte le altre partite. Ma ...

Tra le altre designazioni, Orsato di Schio sarà l'arbitro di- Milan e Fabbri di Ravenna dirigerà Inter - Verona, partite che si giocheranno entrambe sabato. Il posticipo domenicale Roma - ...... ho sempre avuto l'obiettivo di poter dire la mia nel dei grandi, di giocare in serie A. Ho ...in questa stagione "è dimostrare di poter stare in questa categoria" e aiutare ancora il a ... Ex allenatore di Sampdoria e Parma, Roberto D'Aversa è stato ospite di Sportitalia ieri in seconda serata. Accostato alla Cremonese ...