Calcio | Le Graet lascia Federcalcio francese dopo i commenti su Zidane

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Parigi, 11 gen. (Adnkronos) - Noel Lesi è fatto da parte come presidente della Feder, pochi giorniaver fattosprezzanti su Zinedine. Le, 81 anni, si è scusato con l'ex capitano dei Bleusaver ammesso che i suoisull'ex allenatore del Real Madrid erano "goffi".era stato fortemente indiziato come potenziale successore di Didier Deschamps, ma Leha detto alla stazione radio Rmc che non avrebbe risposto ad una chiamata da uno dei giocatori più decorati della Francia ed ha aggiunto: "Non me ne frega niente, può andare ovunque voglia". Deschamps, che ha guidato i Bleus alla gloria della Coppa del Mondo nel ...

... "Ilmerita un presidente all'altezza". Dichiarazione arrivata poco prima della riunione del Comitato esecutivo, voluta dallo stesso Ledopo le polemiche divampate nelle ultime 48 ore, ...Caos in Francia: Noël Le Graët è stato sospeso dalla presidenza della Federcalcio francese. La decisione è stata presa dal Comitato esecutivo straordinario dell'organismo. Sarà Philip Diallo , vice ... Molestie nel calcio francese, l'accusa: "Le Graet in me vedeva solo due tette e un culo" Parigi, 11 gen. (Adnkronos) – Noel Le Graet si è fatto da parte come presidente della Federcalcio francese, pochi giorni dopo aver fatto commenti sprezzanti su Zinedine Zidane. Le Graet, 81 anni, si è ...